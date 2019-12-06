طريقة عمل البرجر البيتي في 3 خطوات

طريقة عمل البرجر البيتى، من أسهل الطرق التى يمكن أن تعتمد عليها ربة المنزل، خاصة أن المكونات من داخل منزلك لن تحتاجين إلا لأشياء قليلة من الخارج، حيث أن البرجر هو من الأكلات المفضلة للكثيرين نظرا لطعمها المميز والخاص.





لذلك سنرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة عمل البرجر البيتى.





طريقة عمل البرجر البيتى للشيف سالى فؤاد.





طريقة عمل البرجر البيتى تعتمد على تحضير بعض المكونات التى تساعدك على الحصول على الطعم المميز لأبنائك ولكن تحتاجين إلى تلك المكونات لـعمل البرجر البيتى للشيف سالى فؤاد والتى تتضمن ما يلي:-





1-نصف كيلو لحم بقري قليل الدسم

2-كوب صويا هش منقوع ومعصور

3-توابل برجر حسب الرغبة

4-بصلة مبشورة

5-رشة قرفة

6-ملح

7-فلفل أسود

8- بيضة

9-خبز اسمر

10-طماطم

11- خس

12-كاتشب

13-مايونيز جبنة





طريقة عمل البرجر البيتى





1- تتضمن طريقة عمل البرجر البيتى خلط اللحم مع البيضة والصويا والبصلة ورشة القرفة والملح والفلفل وإضافة التوابل.





2- بعد إضافة المكونات السابقة مع بعضها البعض يتم وضع العجينة فى الثلاجة لمدة 5 دقائق ثم يتم استخراجها ويتم تشكيلها على شكل أقراص ويشوى البرجر على الجريل.





3- بعد تسوية البرجر يمكن أن يقدم في الخبز مع الطماطم والجبنة والخس والمايونيز والكاتشب.





طريقة عمل البرجر.. منال العالم





أما طريقة عمل البرجر منال العالم تتمثل فى خطوات بسيطة وسهلة من أجل الحصول على مذاق رائع والتى تتضمن المكونات التالية:-





1- لحم مفروم

2- بصل مقطع

3- ثوم

4- ملعقتين دقيق

5- بقسماط

6- رشة ملح

7- رشة فلفل

8- بيض





طريقة تحضير البرجر للشيف منال العالم

1- قومى بوضع اللحمة والبصلة فى الكبة ثم نمزجهما ثم نضيف الملح والفلفل والدقيق والبقسماط

2- ثم قومى بإضافة البيض حتى تصلين إلى خليط متجانس

3- نقوم بتغطية العجين بكيس بلاستيك ثم وضعه فى الثلاجة لمدة 3 ساعات تقريبا

4- ثم نقوم بتقطيع العجين على شكل أقراص

5- ثم نقوم إما بوضعه على الجريل وشويه أو دهن صينية بالزيت ثم وضع البرجر بها وتقليب البرجر على الجهتين حتى يستوى