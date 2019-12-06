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أخبار العالم

مقتل منفذ هجوم إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية أمريكية في فلوريدا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:12 م
قاعدة بنساكولا البحرية
قاعدة بنساكولا البحرية الجوية
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أحمد محرم
أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل مسلح فتح النار داخل داخل قاعدة بنساكولا البحرية الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن مسئولين بالبحرية الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون يجرون تحريات حول الواقعة، وأن أبواب القاعدة أُغلقت، ونصحت السلطات المارة بتجنب المرور بالقرب منها.

وتابعت الصحيفة أن ثلاث مروحيات طبية في طريقها إلى القاعدة، وإن لم ترد أنباء بعد عن عدد الإصابات.

يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة على حادث إطلاق نار مشابه داخل قاعدة بيرل هاربر العسكرية الأمريكية، حيث قُتل 3 أشخاص بينهم منفذ الهجوم.

وقالت قاعدة بيرل هاربر إن منفذ الهجوم "عضو في البحرية الأمريكية"، وأضافت أنه "أقدم على فتح النار وإصابة ثلاثة موظفين مدنيين من وزارة الدفاع، قبل أن يقتل نفسه".

وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عمليات إطلاق نار في بلد ينص دستوره على "حق الشعب" في حيازة أسلحة نارية وحيث خلفت عمليات إطلاق النار نحو 40 ألف قتيل (ضمنهم حالات انتحار) منذ 2017.
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