بديل الكاميرون.. 3 أسباب تبعد الجزائر عن استضافة أمم أفريقيا 2021

كشف بشير عابد خليل الصحفي بجريدة الهداف الجزائرية عن حقيقة منح الكاميرون شرف استضافة أمم إفريقيا عام 2021، إلى الجزائر، وهو ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية مؤخرا.



وقال بشير عابد خليل فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن ما تردد حول منح الكاميرون شرف استضافة كان 2021 إلى الجزائر؛ مجرد شائعات لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة.



وأضاف بشير عابد خليل: كيف تمنح الكاميرون تنظيم كان 2021 إلى أى دولة ؟ الكاف هو المنوط به أن يتلقى انسحابا من الكاميرون، أو وفقا لتقارير تدفع بعدم قدرتها على التنظيم، على أن يقوم الكاف بدراسة الخيارات المتاحة لإسناد الأمر إلى أية دولة تتقدم، على غرار ما حدث فى نسخة 2019.



وتابع بشير عابد خليل: الجزائر لا تمتلك أي ملعب وجويلية أرضيته سيئة والبنية التحتية للملاعب فى البلاد سيئة من أرضية وخلافه يجعلها غير مؤهلة لاستضافة أية أحداث رياضية بالتزامن مع الوضع الراهن للبلاد.



ولفت بشير عابد خليل إلى أن فكرة تنظيم الجزائر كان 2021 مستبعدة؛ لكون تركيز المسئولين عن الرياضة، على احتضان دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة وهران عام 2021، منوها إلى أن الاهتمام ينصب فى الوقت الراهن داخل الجزائر على تجهيز القاعات والفنادق فقط لاستضافة الحدث.



وأشار بشير عابد خليل إلى وجود 3 ملاعب بمقاييس عالمية في مدن تيزي وزو وبراقي ووهران بالجزائر، وكلنها ليست مؤهلة لاستضافة أية أحداث قارية، رغم الوعود كل مرة من جانب المسئولين عن الرياضة بالانتهاء من تجهيزها.



يذكر أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" برئاسة أحمد أحمد، سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من الكاميرون؛ نظرا لعدم جاهزية البنية التحتية بها، وطرح الأمر أمام الدول التي تقدمت للمنافسة، واعتذر المغرب عن التنظيم، لتنال مصر شرف استضافة الحدث القاري.