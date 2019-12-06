موقع كلية الشرطة ينشر نتيجة المقبولين برقم الملف والرقم القومي 2020

نتيجة كلية الشرطة 2019 – 2020 ظهرت على موقع كلية الشرطة بعد اعتمادها من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠ .
ويقدم موقع كلية الشرطة نتيجة اسماء الطلاب المقبولين بـ كلية الشرطة 2019 – 2020 من خلال ادخال الملف والرقم القومي من خلال موقع كلية الشرطة .
ويتم الدخول علي موقع كلية الشرطة المصرية وبعدها الضغط على العام الدراسي 2019 – 2020 ثم يتم ادخال رقم البطاقة ورقم الملف عبر موقع كلية الشرطة
ويذكر أن كلية الشرطة اعلنت فى وقت سابق عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى 2019 /2020
وأعلن رئيس كلية الشرطة فى مؤتمر صحفى عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام للحصول على نتيجة كلية الشرطة أضغط هنا
موقع كلية الشرطة 2019 - 2020
نتيجة كلية الشرطة 2019 - 2020
نتيجة كلية الشرطة 2019 - 2020
موقع كلية الشرطة 2019- 2020
ويقدم موقع كلية الشرطة نتيجة اسماء الطلاب المقبولين بـ كلية الشرطة 2019 – 2020 من خلال ادخال الملف والرقم القومي من خلال موقع كلية الشرطة .
ويتم الدخول علي موقع كلية الشرطة المصرية وبعدها الضغط على العام الدراسي 2019 – 2020 ثم يتم ادخال رقم البطاقة ورقم الملف عبر موقع كلية الشرطة
ويذكر أن كلية الشرطة اعلنت فى وقت سابق عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى 2019 /2020
وأعلن رئيس كلية الشرطة فى مؤتمر صحفى عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام للحصول على نتيجة كلية الشرطة أضغط هنا
موقع كلية الشرطة 2019 - 2020
نتيجة كلية الشرطة 2019 - 2020
نتيجة كلية الشرطة 2019 - 2020
موقع كلية الشرطة 2019- 2020