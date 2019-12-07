أخبار التوك شو..أول ظهور لـ "بيلي زين" بطل فيلم تايتنك مع مني الشاذلي..تفاصيل اكتشاف أثري جديد بسقارة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



أول ظهور لبطل فيلم تيتانيك مع منى الشاذلي







قال الممثل بيلي زين بطل فيلم تايتنك ، إنني كنت شغوفا وممتنا عند دعوتي لمهرجان القاهرة السينمائي وتمت دعوتي وانا في أثينا لان عائلتي يونانية وكانوا يكرمونني لكوني فنانا تشكيليا.



وأضاف " زين" في لقائه مع الإعلامية " مني الشاذلي " في برنامج "معكم منى الشاذلي " المذاع علي قناة "cbc"، ان لدى حياة مهنية أخرى إلى جانب التمثيل ، كما ان لدى مشروعين جانبيين آخرين أولهما أنني رسام ، كما اقوم بالرسم لنفسي ويبدو أنها تعجب الناس .



وأوضح " زين" أننى بدأت الرسم مع بدء تصوير فيلم " تيتانيك" في المكسيك عام 1997 في تلك الفترة وقمت بعرض لوحاتي في " اَرت بازل" في ميامي وكذلك في بودابست ولندن ولوس أنجلوس واليونان.



وأشار"زين" إلى انه عرض علي أن يجعلوني رسامًا شرفيًا ، وبمجرد أن قرأت هذا ، حدث الشيء الغريب بأنني تلقيت دعوه أن أكون ضيفًا شرفيًا في مصر كما أعتقد أن هذا موسم تكريمي .



واستكمل " زين" انه يقوم بعرض لوحاته في " ثيسالونيكي" في معرض الفن بـ" ثيسالونيكي" ايضًا.





اكتشاف أثري جديد بسقارة يدهش العالم | تفاصيل







قال الدكتور محمد الصعيدى عضو البعثة التي اكتشفت خبيئة الحيوانات المقدسة الجديدة بمنطقة سقارة ،إننا نعمل في موقع أثرى مكون من عدة طبقات ، الطبقة الأقدم تعود إلي عصر الدولة القديمة وهذه مكانها في سفح الهضبة .



وأضاف " الصعيدى " خلال لقائه في برنامج " معكم منى الشاذلي " المذاع علي قناة " cbc"، أن الطبقة العلوية هي الطبقة الأحدث وهي خاصة بالعصر المتأخر ، كما اننا نقوم بتفتيش الطبقات من الاعلى الى الاسفل طبقا لمستوى الرديم، عند نزولنا وجدنا جدار لمقبرة قديمة يتخلله كسر.



وأوضح "الصعيدي " أن جدار هذه المقبره من الطوب اللبن طول هذا الجدار 6 امتار تقريبا وعرضه متر تقريبا، وعند تنظيف هذا الجدار من الرديم وجدنا فتحة طولها حوالي 2 متر وعرضها متر تقريبا و عمقها 2 متر تقريبا .



وأشار " الصعيدى " الى انه كان هناك معبد للإله بسطت وهو اله القط وينقسم المعبد إلى قسمين المعبد الكبير والمعبد الرئيسي هو ما كان يقدم به النذور والقرابين وهي عبارة عن قطط وتماثيل يقومو بتقديمها للمعبد وعند امتلاء المعبد بالنذر يقومون با إخراجهم من المعبد ودفنهم في حفر صخرية أو باطن الارض .



وتابع " الصعيدى " أن الحيوانات المقدسة كثيره منها أنثي الأسد و وطائر أبو منجل و الأيّل والقرد والصقر .





توفيق عكاشة يفجر مفاجأة عن تقسيم تركيا







قال الاعلامى توفيق عكاشة، إن تركيا سيتم تقسيمها إلى دولتين أو ثلاث خلال الفترة القادمة.



وأضاف الإعلامى توفيق عكاشة فى برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن جميع وسائل الإعلام تتحدث عن شيخوخة حلف الناتو، مشيرا إلى أن حلف الناتو يضم العديد من الدول منها أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها.



تابع: إن الولايات المتحدة الامريكية هي صاحبة أكبر عدد من الجنود والقوات العسكرية فى حلف الناتو.



وأشار: أن وجود حلف الناتو يضمن البقاء لتركيا كدولة واحدة وعدم تقسيمها إلى دولتين أو أكثر.



وأكد : أن 70% من اقتصاد تركيا قائم على اقتصاد الاربع عائلات الاقتصادية الكبرى فى العالم.





مصطفى بكري يفضح معهد كارنيجي | يمارس حربا ممنهجة ضد مصر وجيشها .. فيديو



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن معهد كارنيجي يقيم اليوم ندوة في بيروت لمهاجمة الجيش المصري وتمثل نوعا من أنواع الحرب الممنهجة والمنظمة على مصر.



وكشف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحرب ضد مصر تأتي في صورة بيانات تحريضية من منظمات مشبوهة وفي صورة تصريحات مغلوطة عن الأوضاع في مصر ومرة أخرى تهديدات مباشرة في صفقة الطائرات الروسية سوخوي.



أشار إلى عنوان الندوة لمعهد كارنيجي «تشريح الاقتصاد العسكري المصري»، فهو عنوان يكشف حجم التآمر على مصر.



وأوضح: أن الشخص الذي قام بإعداد دراسة موضوع الندوة يدعى الفلسطيني يزيد صايغ، وعمل في قسم الدراسات الحربية بكلية لندن الملكية وانتقل للعمل في فرع معهد كارنيجي بالشرق الأوسط ومقره في بيروت.



وتابع: أن يزيد صايغ دائما ما يهاجم الجيش المصري وظهر على قناة الجزيرة ويقال إن الجيش المصري سيتآكل من الداخل، وأدعى إن الجيش المصري مشغول بتأثير الوضع الداخلي وبذلك سيتأثر بدوره في حماية مصر.





الطفل علي صبره: نزلت أشتغل أول مرة وأنا عندي 9 سنين بعد مرض والدي









قال الطفل علي صبره، بائع الشرابات بمنطقة حلوان، الذي استقبله الدكتور خالد العناني وزير الآثار،: "نزلت أشتغل أول مرة وأنا عندي 9 سنوات بعد مرض والدي وإجرائه عملية قسطرة في القلب، وقلت لنفسي لازم أشيل المسئولية".



وأضاف عبر صبره، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المُذاع على فضائية "MBC مصر": "بنظم وقتي بين الشغل والمدرسة، أنا في الصف الخامس الابتدائي حاليا".





واستطرد علي صبره: "أذهب للمدرسة من الصباح حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، ثم أعود للمنزل ألعب قليلًا وأرتاح، لأذهب إلى العمل من بعد العصر وحتى الساعة 12 ليلًا".



واختتم علي صبره، حديثه: "أرجع البيت الساعة 12 ليلا، وأرتب وأُعِدّ الشغل لليوم التالي، ثم أذاكر حتى الفجر، ثم أنام من بعد الفجر وحتى الساعة السابعة صباحا".





بعد استبعادها بسبب النقاب | ماذا قالت مدير قصر ثقافة كفر الدوار في أول رد لها









روت الدكتورة منى قماح، مدير قصر ثقافة كفر الدوار السابق، تفاصيل إلغاء تعيينها مديرًا لقصر ثقافة كفر الدوار بسبب أنها منتقبة، لافتة إلى أنها خريجة كلية فنون جميلة بتقدير إمتياز، وكانت الأولى على الدفعة، وتم تعيينها في 2012 أخصائية فنون تشكيلية في قصر ثقافة كفر الدوار.



وأشارت "قماح"، خلال مداخلة تلفونية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنها عملت مع 3 مديريين، وكانت تشارك في عدد من الحفلات والفعاليات، موضحة أنه تم تشكيل لجنة لإختيار مديرا لقصر الثقافة، وتم ترشيح 4 أشخاص هى واحدة منهم.





أشارت إلى أنه تم اختيارها في 21 نوفمبر مديرا لقصر الثقاقة بصفة مؤقتة لحين تشكيل اللجنة القائمة، ولكن في 4 ديسمبر تداولت صورة لها بالنقاب، معتبرة أنها تعرضت للتنمر بسبب النقاب، متابعة: "في بوستن اتنشر وفيه تنمر بيا، ووصفي بأني داعشية، وأني لا أؤتمن على أطفال".



ونوهت الى أن ارتدائها للنقاب، ليس بسبب انتمائها لأي تيار، وإنما هو لسبب اجتماعي يخص أسرتها، مؤكدة أنها تدير حفلات، وتحظى بإشادة كل المسئولين، فكيف تكون مقصرة في عملها، ونوهت بأنه صدر قرار جديد بتعيين شخص آخر معها.

