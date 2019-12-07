9.9 مليار جنيه خسائر البورصة الأسبوع الماضي

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بنحو 9.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 695.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.41% عن الأسبوع الماضى.



وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.1 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 586 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



جاء ذلك، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 465 مليون ورقة منفذة على 79 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

