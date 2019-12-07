ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

9.9 مليار جنيه خسائر البورصة الأسبوع الماضي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:54 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
محمد صبيح
تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بنحو 9.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 695.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.41% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.1 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 586 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 465 مليون ورقة منفذة على 79 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.
Advertisements

ترشيحاتنا

العراق.. توجيه عاجل من الجيش بعد مجزرة السنك في بغداد.. فيديو

أول قرار من الهلال السوداني بعد الخسارة من الأهلي

بيتنا وبنحافظ عليه.. جماهير الأهلي تنظف مدرجات ستاد السلام بعد مباراة الهلال السودانى..شاهد

بـ ماكياج صارخ | رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة على انستجرام

الكشف عن هوية السعودي منفذ إطلاق النار في قاعدة فلوريدا العسكرية

اخد استمارة 6 | الزمالك يفسخ تعاقده مع المغربي خالد بوطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلية تتوج بلقب ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة والوصيفة مصرية.. بالصور

احذر.. أراد الظهور في وسائل الإعلام فألقى بطفل من الدور العاشر

رجيم الإنقاذ.. افقد 5 كيلو فى 10 ايام