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فن

حنان مطاوع بلوك صباحي ورسالة لجمهورها

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
الفنانة حنان مطاوع
الفنانة حنان مطاوع
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة "حنان مطاوع" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها بإطلالة بسيطة، فيما كتبت رسالة معبرة لمتابعيها وهى: "مع كل شئ تفقده تكتسب شئ اخر،لذلك تذوق قيمه ما لديك اليوم فالحياة ليست من الضروري أن تبدو مثالية في عينيك حتى تستشعر قيمة وأهمية ما لديك".

فيما جاءت تعليقات الجماهير كالتالى:
- يا قمر مصر.
-المحترمة المتألقة.
-الله عليكي حنان.
-ربنا يسعد أيامك يا فنانة.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هو مسلسل "لمس أكتاف" حيث شاركها فيه البطولة: "ياسر جلال، كرم جابر، فتحي عبدالوهاب، أروى جودة" والذى يدور حول حياة مصارع يمثلها ياسر جلال، ويتورط المصارع (أدهم) في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة رغبة في عيش حياة آمنة مستقرة، يتم مطاردته من عصابات ورجال المافيا.
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