حنان مطاوع بلوك صباحي ورسالة لجمهورها

نشرت الفنانة "حنان مطاوع" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها بإطلالة بسيطة، فيما كتبت رسالة معبرة لمتابعيها وهى: "مع كل شئ تفقده تكتسب شئ اخر،لذلك تذوق قيمه ما لديك اليوم فالحياة ليست من الضروري أن تبدو مثالية في عينيك حتى تستشعر قيمة وأهمية ما لديك".





فيما جاءت تعليقات الجماهير كالتالى:

- يا قمر مصر.

-المحترمة المتألقة.

-الله عليكي حنان.

-ربنا يسعد أيامك يا فنانة.



