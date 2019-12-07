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حوادث

القبض على ضابط شرطة مزيف بالمطرية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:04 م
القبض علي ضابط شرطة
القبض علي ضابط شرطة مزيف بالمطرية
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كتب محمد صبري
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي ضابط شرطة مزيف، عثر بحوزته علي طبنجة صوت وجهاز لاسلكى، وتبين قيامه بانتحال صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين بالمطرية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية تردد أحد الأشخاص على منطقة عرب الحصن بدائرة القسم منتحلًا صفة رجل شرطة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته (طبنجة صوت و4 طلقات صوت- جهاز لاسلكى) .

بمواجهته اعترف بقيامه بشراء الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزته، والاستيلاء على جهاز اللاسلكى المُسلم له إبان فترة عمله كفرد أمن بإحدى شركات الأمن، وأضاف بحيازته للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية منتحلًا صفة رجل شرطة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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