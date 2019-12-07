القبض على ضابط شرطة مزيف بالمطرية

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي ضابط شرطة مزيف، عثر بحوزته علي طبنجة صوت وجهاز لاسلكى، وتبين قيامه بانتحال صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين بالمطرية.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية تردد أحد الأشخاص على منطقة عرب الحصن بدائرة القسم منتحلًا صفة رجل شرطة.





وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته (طبنجة صوت و4 طلقات صوت- جهاز لاسلكى) .



