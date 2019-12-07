تحت شعار لا للمخدرات.. انطلاق سباق الطريق بجامعة طنطا غدا

اعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، انطلاق سباق الطريق "لا للمخدرات" لطلاب كلية التربية الرياضية غدًا بمجمع الكليات بسبرباي، بمشاركة 300 طالب وطالبة ، مؤكدا حرص الجامعة على دعم كافة الأنشطة الرياضية المتنوعة.



وأضاف "سبع" ، أنه يتم تنفيذ برامج توعوية للطلاب بأضرار تعاطى الإدمان بجانب نشر ثقافة الوعى بمخاطر المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، كما يتم تنظيم ندوات كبرى ومبادرات ميدانية بكليات الجامعة المختلفة.



وصرح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أنه يتم العمل داخل جامعة طنطا على استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى، بجانب العمل على زيادة قدراتهم المعرفية لمواجهة خطر المخدرات.



وأوضحت الدكتورة عزة الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية ، أن السباق يبدأ في تمام العاشرة والنصف صباحًا من أمام ملعب كرة القدم الخماسي بكلية الهندسة ويستمر حتى ينتهي داخل ملعب كرة القدم بكلية التربية الرياضية .



وأشار الدكتور هاني سعيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، أن السباق سيبدأ بالبنين ثم البنات ، وسيتم تكريم الفائزين في السباق بتوزيع الجوائز مناصفة ل 20 طالبا وطالبة.