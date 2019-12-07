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أخبار البلد

«الصحفيين العرب» يتضامن مع موقف اتحاد السودانيين

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:39 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب، قلقه البالغ من تطورات الأوضاع في السودان وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالنقابات والاتحادات المهنية وعلى رأسها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الذي يعد أحد أنشط الاتحادات القطرية حيث يتولى رئاسة الفيدرالية الإفريقية للصحفيين واتحاد صحفيي شرق إفريقيا "الإياجا".

ويضاف إلى ذلك تولي الاتحاد منصب نائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، فضلا عن نشاطه الفاعل من خلال عضويته في الاتحاد الدولي للصحفيين.

وأعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب فى بيان له عن تضامنه التام مع موقف الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الرافض لأي تدخل في عمله من أي جهة كانت، ويعتبر ذلك منافيًا لكل القوانين والعهود الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ونظم ومبادئ الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الصحفية العالمية.

ويؤكد الاتحاد العام للصحفيين العرب حق الصحفيين الأصيل في اختيار وتكوين اتحاداتهم وكياناتهم النقابية والمهنية التي تمثلهم بعيدا عن أي تدخل حكومي.

ويرفض جملة وتفصيلا مصادرة حق وحرية التنظيم النقابي وحرية التنظيم الذاتي المتعارف عليه في كل القوانين المتعلقة بالمنظمات الإقليمية والدولية والوطنية للصحفيين.

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