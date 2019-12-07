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بـ سويت شيرت.. داليا مصطفى بدون مكياج على السوشيال ميديا.. شاهد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:40 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة داليا مصطفي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام " صورة جديدة لها.

وظهرت داليا بإطلالة شتوية علي النيل بـ سويت شيرت باللون البني وبأكمام طويلة، ولم تتكلف في ظهورها واعتمدت الشعر الكيرلي والذي يبين طبيعة شعرها .

وظهرت داليا ظهرت ببشرتها النقية دون الاعتماد علي أي مكياج وكان ظهورها بطريقة لائقة نالت اعجاب متابعيها، وظهورها دون تكلفها كباقي النجوم .

والتقطت داليا الصورة بطريقة السيلفي وخلفها النيل ، وكتبت علي الصورة "صباح الخير" وانهالت عليها التعليقات بالإعجاب عن الصورة الصباحية الطبيعية .

ومن أبرز التعليقات التي تلقتها داليا علي الصورة " قمرر"
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بـ سويت شيرت.. داليا مصطفى بدون مكياج على السوشيال ميديا.. شاهد

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