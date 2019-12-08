ممنوع لأقل من 13 عاما .. إنستجرام يضيف خاصية التحقق من عمر المستخدم

في محاولة لإنقاذ الأطفال من المرور بتجارب سيئة، قرر تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام Instagram إضافة خاصية التحقق من العمر أخيرا.



وطالب تطبيق التواصل الاجتماعي المستخدمين الجدد بإضافة تواريخ الميلاد، في محاولة لبناء تجرية أكثر أمانا للشباب.



ولا تسمح إنستجرام، مثل شركتها الأم فيسبوك، لأي شخص أقل من 13 عاما من إنشاء حساب جديد.



وذكر موقع "مترو" أنه في وقت سابق لم يكن يتطلب التطبيق إضافة تاريخ الميلاد عند تأسيس الحساب.



ووجهت اتهامات إلى إنستجرام Instagram ووسائط التواصل الاجتماعي على نحو متكرر بالفشل في القيام بما يكفي لحماية الشباب الذين يستخدمون خدماتهم، مما يسمح لهم بالتعرض لمحتوى ضار.





شكل النقد جزءا من دعوات النشطاء والسياسيين لتنظيم أقوى لهذه المنصات.





وأعلن إنستجرام أنه سوف يبدأ في استخدام تاريخ الميلاد لتكييف الخبرات في التطبيق، بما في ذلك نوع المعلومات وضوابط الحسابات وإعدادت الخصوصية للمستخدمين الأصغر سنا.



وأوضحت الشركة أن طلب المعلومات سوف يساعد في منع الأصغر سنا من الانضمام إلى إنستجرام، ويمكن رؤسة الخاصية الجديدة عند استعراض معلومات حسابك الخاص.



أكدت الشركة أيضا أن أي مستخدم لديه حساب فيسبوك متصل سيرى تاريخ ميلاده ينتقل من فيسبوك إلى حساب Instagram الخاص به.