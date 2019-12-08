الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يفوز على مونبلييه 3-1 ويعزز صدارته

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره نادي مونبيلييه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي.



افتح الأرجنتينى ليوناردو باريديس التسجيل لمونبلييه بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 41 لينتهى الشوط الأول بتأخر سان جيرمان بهدف.



وفى الشوط الثانى سجل البرازيلى نيمار فى الدقيقة 74، كيليان مبابى فى الدقيقة 76، وماورو ايكاردى فى الدقيقة 81، أهداف باريس ، ليحققوا لفريقهم الإنتصار.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي باريس سان جيرمان للنقطة 39، معززًا صدارته للدوري الفرنسي بينما توقف رصيد مونبلييه عند 24 نقطة، في المركز السابع.