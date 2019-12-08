كندة علوش لمتابعيها: بفكر أقص شعري.. إيه رأيكم؟ 

نشرت الفنانة السورية كندة علوش، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، انستجرام، صورة جديدة لها.



وطالبت كندة علوش متابعيها بمشاركتها آرائهم حول فكرة «قص شعرها» التى تنوى تنفيذها، وعلقت على الصورة قائلة:« عم افكر أقص شعرى ايه رأيكم مين بيشجعنى على هالخطوة ومين مع الطويل».



وابتعدت كندة علوش عن الفن طوال الفترة الماضية من أجل التفرغ للاعتناء بابنتها حياة التي أنجبتها منذ أشهر.



كانت احدث أعمال الفنانة كندة علوش فيلم "الأصليين" الذى شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.



يُذكر أن احدث أعمال زوجها الفنان عمرو يوسف فيلم ولاد رزق 2 الذي شارك به عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

