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برلمان

نقل البرلمان تستكمل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاتفاقيات اليوم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:26 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن لجنة النقل من المقرر أن تستكمل اليوم الإثنين اجتماعها، الذى بدأته أمس الأحد، ومن المقرر أن تستمر اجتماعات اللجنة حتى غدا الثلاثاء.

وأشار قرقر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها عددا من طلبات الإحاطة المتبقية من دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، والتى تقدم بها بعض النواب فى المحافظات.

كما أكد عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن اللجنة ستناقش أيضا عددا من الاتفاقيات المحالة إليها من هيئة مكتب المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها الماضية اتفاقيتين بشأن استكمال تطوير هيئة السكة الحديد.

وعاد البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال أمس الأحد لعقد الجلسة العامة لمجلس النواب.

وسبق أن ناقش البرلمان خلال جلسته العامة منذ أسبوعين، كثيرا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
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