حتى لو كنت رياضي.. النوم الزائد عن الحد يزيد نسبة إصابتك بنوبات قلبية

كلنا بحاجة للنوم، فهو يعتبر من أهم الفقرات اليومية التي يحتاجها الإنسان ، فهو المدة الزمنية التي يرتاح فيها الجسم من إرهاق اليوم و التفكير، ويرتاح بعض أعضاء الجسم من العمل طيلة اليوم و لكن النوم بحدود لا أكثر من اللازم ولا أقل.





وفقا لما ورد في صحيفة " مديكال إكسبريس" أن مجموعة من علماء جامعة كولورادو في بولدر ، قاموا بتجارب لمدة 4 سنوات على أشخاص من الفئة العمرية بين 40 و60 عاما.





وأفادت التجارب ، أن النوم فترة مهمة جدا في حياة الغنسان اليومية إلا أن الإعتدال مطلوب في فترة النوم، حيث النوم الزائد عن الحد قد يصيب الشخص بنوبة قلبية و النوم أقل من المطلوب يصيب الشخص بضعف المناعة والأزمات القلبية.



