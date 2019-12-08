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منوعات

حتى لو كنت رياضي.. النوم الزائد عن الحد يزيد نسبة إصابتك بنوبات قلبية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:34 م
صدى البلد
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مريم صليب
كلنا بحاجة للنوم، فهو يعتبر من أهم الفقرات اليومية التي يحتاجها الإنسان ، فهو المدة الزمنية التي يرتاح فيها الجسم من إرهاق اليوم و التفكير، ويرتاح بعض أعضاء الجسم من العمل طيلة اليوم و لكن النوم بحدود لا أكثر من اللازم ولا أقل. 

وفقا لما ورد في صحيفة " مديكال إكسبريس" أن مجموعة من علماء جامعة كولورادو في بولدر ، قاموا بتجارب لمدة 4 سنوات على أشخاص من الفئة العمرية بين 40 و60 عاما. 

وأفادت التجارب ، أن النوم فترة مهمة جدا في حياة الغنسان اليومية إلا أن الإعتدال مطلوب في فترة النوم، حيث النوم الزائد عن الحد قد يصيب الشخص بنوبة قلبية و النوم أقل من المطلوب يصيب الشخص بضعف المناعة والأزمات القلبية. 

وأشارت الدراسة إلى أن الانسان يحتاج للنوم من 6-9 ساعات يوميا إذا زادوا عن ذلك الحد قد يمرض الجسم، وإذا قلوا عن ذلك سيمرض أيضا حتى لو كان الشخص رياضيا.
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