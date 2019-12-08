بعد قرار البرلمان.. تعرف كيف تحصل الصناديق الخاصة على إيراداتها وتسدد الأجور

وافق مجلس النواب اليوم، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، الذي يستهدف استقطاع ما يقرب من 5 مليارات جنيه لصالح دعم الموازنة العامة، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة علي أن تتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.اقرأ أيضا:وفيما يلي يوضح "صدى البلد" كيف تُحصل الصناديق الخاصة إيراداتها وكيف تتحمل مصروفاتها بما فيها الأجور كما ورد في بيانات سابقة لوزارة المالية:أكدت الوزارة ، أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تُحَّصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، موضحة أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.وأكدت المالية أنها لا تألو جهدًا في دعم أي صندوق لسداد مستحقات هؤلاء العاملين على ضوء الموارد الذاتية، ووفقًا للتنفيذ الفعلي للموازنة، حفاظًا على استقرارهم الوظيفي والأسري.وأضافت أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة قنا، وفقًا للبيانات الواردة من البنك المركزي، فى نهاية أغسطس الماضي، بلغت نحو ٨١,٩ مليون جنيه، منها ١٥,٩ مليون جنيه لمديرية الشئون الصحية، مشيرًا إلى أنه تم تدبير مبلغ ٢٩,٨ مليون جنيه لمحافظة قنا خلال العام المالي الماضي، منها ١٠ ملايين جنيه لمديرية الشئون الصحية.ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقًا للأرصدة القائمة التي تقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10 % ) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه، حيث سبق أن بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2017 مبلغ 2,025 مليار جنيه، كما بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2018 مبلغ 3,742 مليار جنيه.