وكيل شيري يرفع سعر تيجو 3 tigoo موديل 2020

شيري تيجو 3





سعر تيجو 3







تيجو 2020





تيجو 2020







تيجو 2020

تيجو 2020

أعلن وكيل شيري في مصر ارتفاع أسعار سياراتموديلات 2020 الجديدة في مصر.وزاد سعر السيارةمن 232 ألف جنيه إلي 234 ألف جنيه بزيادة بقيمة 2000 جنيه ويعتبر سعر 232 ألف جنيه هو السعر الرسمي الذي تقدمت به السيارة في مصر.وكانت السيارةقد زادت في سعرها مقارنة بموديلات 2019 بواقع 7000 جنيه , وتأتيالجديدة في مصر بمحرك 1600 سي سي وهو نفس المحرك السابق في السيارة بقوة 126 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر وتنقل القوة إلى العجلات الأمامية بناقل حركة أوتوماتيك.وتم تحديث السيارةفي الشكل الخارجي ببعض التغييرات بالإضافة إلى تحديثات أخرى داخلية.