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سيارات

وكيل شيري يرفع سعر تيجو 3 tigoo موديل 2020

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:07 ص
شيري تيجو
شيري تيجو
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اشرف عطية
أعلن وكيل شيري في مصر ارتفاع أسعار سيارات شيري تيجو 3 موديلات 2020 الجديدة في مصر.

سعر تيجو 3

وزاد سعر السيارة تيجو 2020 من 232 ألف جنيه إلي 234 ألف جنيه بزيادة بقيمة 2000 جنيه ويعتبر سعر 232 ألف جنيه هو السعر الرسمي الذي تقدمت به السيارة في مصر.

تيجو 2020

وكانت السيارة تيجو 2020 قد زادت في سعرها مقارنة بموديلات 2019 بواقع 7000 جنيه , وتأتي تيجو 3 الجديدة في مصر بمحرك 1600 سي سي وهو نفس المحرك السابق في السيارة بقوة 126 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر وتنقل القوة إلى العجلات الأمامية بناقل حركة أوتوماتيك.

وتم تحديث السيارة تيجو 2020 في الشكل الخارجي ببعض التغييرات بالإضافة إلى تحديثات أخرى داخلية.
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