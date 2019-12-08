بنفس آلية 100 مليون صحة.. الباز يكشف عن موعد تفعيل مبادرة الكشف على أمراض الكلى.. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن نجاح مشروع التأمين الصحي في مصر يتوقف على مشاركة الناس مع الحكومة ، وهو ان تقوم الحكومة بدفع ما عليها ويقوم الناس بدفع ما عليهم .



وأضاف " الباز " خلال برنامجه " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور" ، أن الدولة سوف تتحمل تكلفة غير القادرين ، مضيفا ان الرئيس السيسي صرح خلال زيارته لبورسعيد عن انطلاق حملة للكشف عن أمراض الكلي ، لان مراكز الكلى في مصر بها العديد من المشاكل كما ان الناس يعانون من امراض الكلي .



وأوضح "الباز" أن مبادرة الكشف عن أمراض الكلي ستبدأ اول 2020 ويتبقي من الوقت على بدأها 20 يوم .



وأشار " الباز " إلى أن وزارة الصحة ستعمل في مبادرة الكشف عن أمراض الكلي بنفس الآلية التي عملت بها في مبادرة 100 مليون صحه وهي تقسيم محافظات الجمهورية إلى 3 أقسام .



وتابع " الباز " أن وزارة الصحة ستستفيد من البيانات التي سجلت في حملة 100 مليون صحه .

