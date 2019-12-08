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بنفس آلية 100 مليون صحة.. الباز يكشف عن موعد تفعيل مبادرة الكشف على أمراض الكلى.. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:18 م
مبادرة الكشف عن أمراض
مبادرة الكشف عن أمراض الكلي
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قسم التوك شو
قال الإعلامي محمد الباز، إن نجاح مشروع التأمين الصحي في مصر يتوقف على مشاركة الناس مع الحكومة ، وهو ان تقوم الحكومة بدفع ما عليها ويقوم الناس بدفع ما عليهم .

وأضاف " الباز " خلال برنامجه " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور" ، أن الدولة سوف تتحمل تكلفة غير القادرين ، مضيفا ان الرئيس السيسي صرح خلال زيارته لبورسعيد عن انطلاق حملة للكشف عن أمراض الكلي ، لان مراكز الكلى في مصر بها العديد من المشاكل كما ان الناس يعانون من امراض الكلي .

وأوضح "الباز" أن مبادرة الكشف عن أمراض الكلي ستبدأ اول 2020 ويتبقي من الوقت على بدأها 20 يوم .

وأشار " الباز " إلى أن وزارة الصحة ستعمل في مبادرة الكشف عن أمراض الكلي بنفس الآلية التي عملت بها في مبادرة 100 مليون صحه وهي تقسيم محافظات الجمهورية إلى 3 أقسام .

وتابع " الباز " أن وزارة الصحة ستستفيد من البيانات التي سجلت في حملة 100 مليون صحه .
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