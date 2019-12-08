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رياضة

بمشاركة محمد النني.. بشكتاش يحتل وصافة الدوري التركي بالفوز على قاسم باشا وطرد كريم حافظ

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:12 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق بشكتاش فوزًا مهمًا بمشاركة الدولي المصري محمد الننى على مضيفه قاسم باشا الذي يلعب ضمن صفوفه كريم حافظ بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري التركي.

تعرض كريم حافظ للطرد فى الدقيقة 15، بعد حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة، بعد عرقلته مهاجم بشكتاش، وهى المرة الثانية التي يتعرض فيها كريم حافظ للطرد.

وسجل قاسم باشا الهدف الأول عبر مصطفى بيكتيميك، فى الدقيقة 24، ونجح جانير إركين فى إحراز هدف التعادل لبشكتاش فى الدقيقة 39.

وسجل فودى كويتا هدف التقدم لصالح قاسم باشا فى الدقيقة 56، ولكن بشكتاش قلب النتيجة بهدفين في الدقيقتين 71 و 90.

ارتقى بشكتاش لوصافة الدوري التركي، برصيد 27 نقطة، خلف سيفاس سبور المتصدر برصيد 27 نقطة، بينما توقف رصيد قاسم باشا عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر.

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