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برلمان

ندوة تثقيفية عن أخلاقيات المهنة بمركز الداخلة في الوادي الجديد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية بعنوان " أخلاقيات المهنة" للموظفين العموميين بالوحدات المحلية .

وأكد محمد علي عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم تنظيم الندوة بمقر رئاسة الوحدة المحلية لقري القصر التابعة لمركز ومدينة الداخلة .

حاضر في الندوة المهندس زكريا أحمد فارس، مدرب دولي محترف في مجال التنمية البشرية من المؤسسة البريطانية، مدير الشبكات بالشركة المصرية للاتصالات بمركز الداخلة.

وأضاف عبد الغني ، أن الندوة تناولت حث موظفي الدولة علي الحفاظ على الأخلاقيات والمبادئ والأسس الحميدة ومعالجة أى خطأ قد يتعرض له موظفي الدولة بقصد أو بدون قصد, حتي لا يتفاقم الخطأ ويصعب معالجته .

ولفت الي أن الحزب سيقوم بتعميم مثل هذه الندوات في دواوين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية .
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