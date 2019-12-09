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فن

خالد النبوي ينشر صورة جديدة من كواليس ممالك النار

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:48 ص
خالد النبوي
خالد النبوي
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محمد بدران
نشر الفنان خالد النبوى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام" من كواليس مسلسل "ممالك النار".

وظهر خالد النبوى في الصورة خلال تجسيده شخصية طومان باي التاريخية وعلق قائلًا: "صدمة الخيانة طومان باى ممالك النار".

وبدأ عرض مسلسل "ممالك النار" يوم 17 نوفمبر الجارى، وهو العمل الأضخم إنتاجا فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، إذ بلغت ميزانيته 40 مليون دولار وتم تصوير أحداثه بالكامل فى تونس.

"ممالك النار" من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج البريطانى بيتر ويبر، وتدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذى حكم الدولة العثمانية فى الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التى قامت بها قوات الانكشارية فى حق أهل مصر والشام.

من ناحية أخرى ينتظر خالد النبوي عرضه فيلمه الجديد "يوم وليلة"، والذي يشاركه في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.
خالد النبوي ينشر صورة جديدة من كواليس ممالك النار
خالد النبوي ينشر صورة جديدة من كواليس ممالك النار
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