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حوادث

بالأسماء.. السماح لـ55 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية السماح لـ55 مواطنا المدرج أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية.


بالأسماء.. السماح لـ55 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية
بالأسماء.. السماح لـ55 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية
بالأسماء.. السماح لـ55 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية
بالأسماء.. السماح لـ55 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية
بالأسماء.. السماح لـ55 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية
بالأسماء.. السماح لـ55 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية
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