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رياضة

ساري في مأزق | الغيابات تضرب اليوفنتوس قبل مواجهة أودينيزي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:44 ص
لاعبي يوفنتوس
لاعبي يوفنتوس
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حسن العمدة
يواجه يوفنتوس نظيره أودينيزي، يوم الأحد القادم، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإيطالي.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، سيتعين عليه التعامل مع العديد من الغيابات، حيث من المتوقع غياب 8 لاعبين بينهم 5 بشكل رسمي.

وأضاف الموقع أن الثنائي ميراليم بيانيتش وخوان كوادرادو سيغيبان عن اللقاء بسبب تراكم البطاقات الصفراء على الأول، وحصول الثاني على البطاقة الحمراء أمام لاتسيو.

وتابع أن كيليني يستمر غيابه ولن يعود قبل شهر فبراير المقبل، فيما سيغيب الثنائي سامي خضيرة وبنتانكور أيضًا للإصابة.

وأشار الموقع إلى أن ساري سيتعين عليه تقييم حالة بعض اللاعبين الآخرين بعناية، وهم دوجلاس كوستا، آرون رامزي وأدريان رابيو، والذين يعانون من مشاكل جسدية منذ بداية هذا الموسم.
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