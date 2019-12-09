ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تحديث الصناعة يشارك في معرض كايرو وود شو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:29 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات الحكومية شارك مركز تحديث الصناعة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للأخشاب في دورته الخامسة (كايرو وود شو) حيث يقوم المركز بتنظيم لقاءت ثنائية بين الزائرين والعارضين والمُصنعين والخبراء المعنيين.

من ناحية أخرى قام المركز بتنظيم وتسيير رحلات لأصحاب مصانع وورش الأثاث من محافظة دمياط وسوهاج وأسيوط وطلاب كلية الهندسة بجامعة سوهاج وكلية فنون تطبيقية بجامعة دمياط لزيارة المعرض والاطلاع على أحدث أنواع الماكينات وأخر المستجدات في عالم الأخشاب للعمل على رفع كفاءة المصنعين في مجال الأثاث بتلك المحافظات والتعرف على أحدث التكنولوجيا وذلك بتنسيق مشترك بين مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة الأثاث والأخشاب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

200 علامة عالمية و32 دولة تشارك بمعرض القاهرة الدولي للأخشاب

تحديث الصناعة: تنظيم لقاءات B2B على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للأخشاب

الخميس.. انطلاق معرض القاهرة الدولي للأخشاب بمشاركة 50 شركة مصرية.. وبرلمانيون: يساهم فى تخفيض سعر الدولار.. ويؤكدون: مصر تتميز في صناعة الأثاث على مستوى العالم

السيسي يدعو لتحديث آلات تصنيع الأثاث.. ويوجه الحكومة بالمساعدة في شراء الماكينات الحديثة

أحمد حلمي: مجال الأثاث يعمل به أكثر من مليون فرد عبر 200 ألف ورشة.. فيديو

غرفة منتجات الأخشاب والاثاث تفتتح غدا معرض Cairo wood show

ترشيحاتنا

بعد تصريحاته المسيئة.. هجوم برلمانى على وزير التموين ومطالبات باقالته

اشتري آيفون 8 بلس جديد بـ 5800 جنيه.. تعرف على السر

أول رد فعل من روسيا بعد قرار الإيقاف عن ممارسة أي نشاط رياضي

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

فستان لامع.. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

خناقة ستات.. شاهد سيدة تجذب أخرى من شعرها وتطرحها أرضا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني..5 أطعمة تمنع انسداد الشرايين