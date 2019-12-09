تحديث الصناعة يشارك في معرض كايرو وود شو

تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات الحكومية شارك مركز تحديث الصناعة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للأخشاب في دورته الخامسة (كايرو وود شو) حيث يقوم المركز بتنظيم لقاءت ثنائية بين الزائرين والعارضين والمُصنعين والخبراء المعنيين.



من ناحية أخرى قام المركز بتنظيم وتسيير رحلات لأصحاب مصانع وورش الأثاث من محافظة دمياط وسوهاج وأسيوط وطلاب كلية الهندسة بجامعة سوهاج وكلية فنون تطبيقية بجامعة دمياط لزيارة المعرض والاطلاع على أحدث أنواع الماكينات وأخر المستجدات في عالم الأخشاب للعمل على رفع كفاءة المصنعين في مجال الأثاث بتلك المحافظات والتعرف على أحدث التكنولوجيا وذلك بتنسيق مشترك بين مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة الأثاث والأخشاب.



