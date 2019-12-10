البيت الأبيض: ترامب يبحث مع لافروف التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

استقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وبحسب قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، من المقرر أن يلتقي لافروف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق الثلاثاء في المكتب البيضاوي.



تأتي زيارة لافروف في أعقاب إعلان هام في إجراءات المساءلة التي قد تفضي إلى العزل ذات الصلة بأوكرانيا، حيث اتهم الديمقراطيون في مجلس النواب ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس.



تأتي زيارة وزير الخارجية أيضًا بعد يوم من إصدار هيئة الرقابة التابعة لوزارة العدل تقريرًا يقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي له ما يبرره في فتح تحقيق في العلاقات بين روسيا وحملة السيد ترامب لعام 2016 للرئاسة.



وقال البيت الأبيض إن ترامب ولافروف سيبحثان عدة ملفات من بينها الحد من سباق التسلح وقضية التدخل في الانتخابات والأمن القومي.



