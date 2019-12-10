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فن

"السينما الهندية" بالهناجر و"على فكرة" بصالون المقامات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:12 م
صدى البلد
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أحمد البهى
ضمن نشاط نادي السينما الهندية، والذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي (مولانا آزاد) بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية ، يعرض فيلم Devdas”"، وذلك في السابعة مساء الخميس 12 ديسمبر بقاعة سينما الهناجر .

الفيلم إنتاج عام 2002 ، بطولة "شاروخان" ، "أيشواريا راي"، إخراج" سانجاي ليلا بهنسالي" ، وتدور أحداثه في اطار درامي موسيقي حول "ديفيداس" الذي ولد في أسرة ثرية ، قررت عائلة ديفداس ارساله إلي لندن لاستكمال تعليمه لابعاده عن حبيبته "بارو" وانتظرته عشر سنوات ثم عاد وتقدم لخطبتها لكن والده رفض الأمر بشدة، و"علي فكرة" بصالون المقامات

كما يقيم بيت الغناء العربي "بقصر الأمير بشتاك" - بشارع المعز في السابعة والنصف مساء من نفس اليوم "صالون مقامات"، و يقام بالإشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية .

يستضيف الصالون الإذاعية واستاذة الإعلام د. نادية النشار حيث تتحدث عن دور الإعلام في نشر الفن والموسيقي الراقية والعلاقة بين الفن والموسيقي والإعلام والمجتمع.

يصاحب الصالون أمسية موسيقية لفرقة "علي فكرة" ، تقدم خلالها مجموعة من المقطوعات الموسيقية : "اسكندرية" ، "لونجا نهاوند" ،"عزيزة " و "علي فكرة".

"صالون المقامات" فكرة الفنان الكبير الراحل "محسن فاروق" ، ومن إعداد وتقديم الإذاعية د."إيناس جلال الدين".



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