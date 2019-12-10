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رياضة

سموحة يتعادل مع الانتاج الحربي 1-1 في الدوري ..فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:48 م
سموحة
سموحة
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عمرو ابوبكر
تعادل فريق الإنتاج الحربى أمام منافسه سموحة بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ناصر ماهر هدف التقدم لسموحة من ضربة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء، بعد ارتكاب محمد بازوكا لاعب الإنتاج خطأ وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية "طرد" فى الدقيقة 68.

ثم تعادل باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى، أول أهدافه هذا الموسم، وتعادل لفريقه أمام سموحة بالدقيقة 73 من المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.

وبهذا الفوز تقاسم كل فريق نقاط الفوز ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 8 نقاط بالمركز الثامن، بينما ارتقى فريق سموحة إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط.

جاء تشكيل سموحة كالتالى: حراسة المرمى: الهانى سليمان، خط الدفاع : كريم يحيى ، رجب نبيل، يوسف ديوب ، أحمد أبو الفتوح، خط الوسط: شريف رضا، ناصر ماهر، محمد نادى، محمود حليمو، خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانجا.

وجاء تشكيل الإنتاج كالتالى: حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: أحمد شديد ومحمد بازوكا وأحمد دويدار وأحمد مجدي، خط الوسط: وموسي دياورا ومحمود عادل ومصطفي الجمل ومحمد فييرا، فى الهجوم: علاء سلامة وباسم مرسي.
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