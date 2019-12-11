من الإسكندرية لـ القاهرة.. نقيب المحامين يعقد لقاءات مع شباب المحامين بأكثر من 6 محافظات خلال شهرين.. ويؤكد تصحيحًا للكثير من المعلومات المغلوطة

نقيب المحامين يعقد لقاءات مع شباب المحامين على مستوى الجمهورية

عقد 6 لقاءات مفتوحة مع الشباب خلال شهرين

ووعد بلقاء شباب كفر الشيخ والشرقية خلال أيام

ويؤكد : الهدف إلقاء الضوء على آخر المستجدات النقابية





عقد سامح عاشور نقيب المحامين، عددًا كبيرًا من اللقاءات خلال الشهرين الماضيين، لإلقاء الضوء على آخر المستجدات النقابية، إضافة لرده على تساؤلات جميع المحامين خاصة الشباب، وبناء على دعوات يُوجهها السادة المحامين من جميع المحافظات، وفقًا لبيانات النقابة.





وشهد الشهران الماضان، عددًا من اللقاءات المفتوحة، التى بررها النقيب بأنها تصحيح للكثير من المعلومات المغلوطة لديهم التي تلوثت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، فيما قال معارضو عاشور انها نوع من أنواع الدعاية الإنتخابية وفقًا لـ تصريحاتهم .





وفيما يلى نستعرض أبرز لقاءات عاشور خلال الشهرين الماضيين .





المؤتمر الأول لشباب محامي الإسكندرية تحت عنوان “حوار مع النقيب"





فى نهاية الشهر الماضى عقد المؤتمر الأول لشباب محامي الإسكندرية، تحت عنوان “حوار مع النقيب”، وذلك بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، بقاعة مؤتمرات كلية الطب جامعة الإسكندرية، وتنظيم حركة شباب بلا قيود، واتحاد المحامين المصريين.





وأعرب “عاشور” عن سعادته بحالة الصحوة النقابية التي يلمسها لدى الأجيال الشابة، وحرصهم على قيم المحاماة وتقاليدها والإيمان بها كرسالة، كما أن غالبية أسماء التكتلات الشبابية تعبر عن أهداف وتقاليد المحاماة التي ورثناها من أجيال سابقة، مضيفا: “نقيب المحامين يتحاور مع الجميع، شيوخا وشبابا”.





وأعلن عن انفاق مليار جنيه على المعاش والعلاج في السنوات الثلاثة الأخيرة ، كما كشف عن انتهاء المرحلة الأولى لنادي جليم خلال 4 أشهر.









لقاء مفتوحا بمحامي القليوبية





بعد انتهاء مؤتمر الأسكندرية بأسبوع عقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاء مفتوحا بمحامي القليوبية، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وفرعيتي شمال وجنوب القليوبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن القليوبية.





وصرح “عاشور”، بأن النقابة في نوفمبر 2011 كانت بلا رصيد في البنوك، وموارد هزيلة متأثرة بمناخ الثورة الذي اجتاح مصر، وتعطيل المحاكم، لتمر بأكبر ضائقة اقتصادية في تاريخها، وأسفرت الجمعية العمومية عام 2013 عن زيادة موارد النقابة، وتسديد الديون المستحقة عليها، وتطوير الخدمات والإنشاءات التي توقفت لسنوات طويلة.





وأشار نقيب المحامين، إلى أن المجلس في عام 2016 أدرك الخطر الحقيقي الذي كاد أن يلتهم اقتصاديات النقابة، والمتمثل في غير المشتغلين من حملة الكارنيهات، ليخوض أكبر معركة لدفاع عن أموال المحامين التي تختال من غير المشتغلين، مضيفا: “كانت معركة شرسة قاومنا فيها أصحاب المصالح، لكن وحدة المحامين وانتصارهم للحق غيرت من شكل جداول النقابة فبعدما قاربت 400 ألف في عام 2016، تصل اليوم إلى 200 ألف، بالجدول العام ومحامي الإدارات القانونية”.





حفل تخرج الدفعة الثانية لمعهد المحاماة بالمنوفية





وفى نهاية الشهر الماضى أيضًا عقدت نقابة المحامين الفرعية في المنوفية، حفل تخرج الدفعة الثانية لمعهد المحاماة، وافتتاح الدورة الثالثة للمعهد، بحضور النقيب العام سامح عاشور، ومجلس فرعية المنوفية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء وأعضاء المجالس الفرعية.





وأعلن “عاشور” في مستهل كلمته عن لقاءه، بممثلي الشركة المنفذة لميكنة المحاكم الاقتصادية والتي تقوم بها وزارة العدل، لمعرفة ما يتم بمشروع الميكنة ودور المحامين به، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون دخول المحامي لهذه الميكنة كدخول القاضي سواء بسواء، وبذات الاستحقاقات المتعلقة بالاطلاع على الدعاوى وغيرها، وأن الميكنة ستشمل كافة المحاكم الاقتصادية بأنحاء الجمهورية.





لقاء مفتوح مع محامي مركز أوسيم بالجيزة





كما عقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاء مفتوحا مع محامي مركز أوسيم بالجيزة، استمع خلاله إلى أسئلتهم وأجاب عليها، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها عدد من كبار المحامين بالمركز له.





وجاء اللقاء بناء على دعوة من محامي أوسيم، وجهها عدد من كبار المحامين بالمركز خلال لقاء سابق لهم بنقيب المحامين في مكتبه.









المؤتمر العام الأول لشباب المحامين ببورسعيد





كما افتتح سامح عاشور، نقيب المحامين، الأربعاء الماضى ، فاعليات المؤتمر العام الأول لشباب المحامين على مستوى الجمهورية، المنعقد بمدينة بورسعيد في الفتره من 4 إلى 7 ديسمبر، بلقاء مفتوح مع الشباب، لفتح مجالات الحوار، والرد على جميع التساؤلات.

وقال النقيب العام ، قدمنا قانون الإدارات القانونية لمجلس النواب ووافقت عليه الأمانة العامة ويناقش الآن في اللجنة التشريعية





لقاء مفتوح مع شباب المحامين في القاهرة الكبرى





وفى بداية الشهر الجارى عقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاء مفتوحًا مع شباب المحامين في القاهرة الكبرى، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وقال "عاشور" خلال اللقاء، إن مبنى النقابة العامة الجديد برمسيس سيتم استلامه خلال عام على الأكثر، مشيرًا إلى أن مشروع علاج المحامين في عام 2019، تكلف حتى الآن 287 مليون جنيه.



