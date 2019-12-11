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مرأة

دراسة طبية:عدم تنظيف أسنانك يصيبك بأمراض خطيرة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:37 ص
احذر عدم غسل اسنانك
احذر عدم غسل اسنانك يصيبك بهذه الأمراض
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل مجموعة من العلماء بجامعة سيول في كوريا الجنوبية، ان هناك علاقة طردية بين تنظيف الاسنان بشكل جيد، والاصابة بامراض القلب، حيث ان الفم يعتبر بيئة جيدة للبكتيريا، والتي يمكن ان تصل الى القلب، وتسبب في حدوث مشاكل وامراض خطيرة.

أكدالدكتور باسم سمير استشاري طب الاسنان ان تنظيف الأسنان بشكل جيد له علاقة طردية بصحة القلب.

وأكد انه من الضروري تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون 3 مرات يوميا، حيث انذلك من شأنه ان يقلل من خطر حدوث مشاكل القلب وانسداد الشرايين.

وأكد ، في منشور له عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك، الى ان الدراسة التي اجريت مؤخرا اثبت ان الفم ونظافة الاسنان له اهمية كبير في الحفاظ على صحة الجسم، وذلك لانه نافذة للجسم بأكمله، وبيئة خصبة للبكتيريا.

وأوضح أن الفم يحتوي على بكتيريا تعبر من خلال اللثة إلى مجرى الدم، مما يتسبب في زيادة البكتيريا بمجرى الدم، وهو الامر الذي يهدد من صحة القلب، كما يزيد من فرص الإصابة بسرطان المرىء والبنكرياس.
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