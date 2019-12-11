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أخبار العالم

باكستان تعتقل أفراداً من الأسرة الحاكمة في قطر.. تفاصيل

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:37 ص
باكستان تعتقل أفرادا
باكستان تعتقل أفرادا من الأسرة الحاكمة في قطر
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رحيم يسري
اعتقلت الشرطة الباكستانية 7 أفراد من الأسرة الحاكمة في قطر، وذلك بسبب صيد الطيور النادرة بطريقة غير مشروعة، في منطقة نوشكي، بمقاطعة بلوشستان.

وذكرت صحيفة "ذا اكسبرس تربيون" أن المعتقلين معظمهم من أفراد أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر.

من جهته، أوضح عبد الرزاق ساسولي نائب مفوض نوشكي، أنه لم يكن لدى القطريين المعتقلين ترخيصا أو شهادة عدم ممانعة من وزارة التغير المناخي.

وتشير الصحيفة إلى أن باكستان أوقفت، الأسبوع الماضي، 12 شخصا بينهم 4 قطريين في بلوشستان للسبب نفسه.

ومنذ عقود، يسافر أفراد من العائلة الحاكمة في قطر، في بعثات صيد، إلى باكستان؛ بحثا عن الطيور النادرة.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن السفارة القطرية في باكستان طلبت من الحكومة السماح بنقل أكثر من 200 صقر باكستاني إلى قطر للاستخدام الشخصي للأمير الشيخ تميم بن حمد، وأن وزارة الخارجية الباكستانية وبناء على توجيهات رئيس الحكومة تعاملت مع الطلب بلا قلق.

وأشارت إلى أن السفارة القطرية حاولت إرسال 12 صقرا إلى الدوحة من خلال المطار، إلا أن مسؤولو الجمارك قاموا باعتراضهم مؤكدين أنه لا يمكن إخراج الطيور من باكستان دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من وزارة التغير المناخي؛ بسبب حظر تصدير الصقور.
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