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فن

داليا مصطفى: بغسل رجل جوزي بالميه والملح .. فيديو وصور

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:14 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
قالت الفنانة داليا مصطفى، إن قيامها بغسل رجلي زوجها الفنان شريف سلامة، بالماء والملح إذا عاد للمنزل متعبا، أمر عادي قائلة "اي ست طبيعية على فكرة شايفة زوجها تعبان لازم تساعده مش شايفة فيها حاجة غلط".

وتابعت الفنانة داليا مصطفى: "عندما عاد زوجي من تصوير أحد أعماله الدرامية والذي استمر مدته 24 ساعة كان متعبا جدا وكنت في تلك الفترة معي "ملح من الأردن عندما سافرت، وقمت بغسلها".

وأضافت: "أنا لست ضد هذه الأمور فاحترام الزوجة لزوجها أمر طبيعي فلابد من الوقوف بجانبه وتلبيه طلباته".

وتدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينيات، ويشارك في بطولته إلى جانب داليا مصطفي كلًا من اياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى اول تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".

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