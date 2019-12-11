ندرس أمورا فى الغرف المغلقة.. فايلر يعدد مكاسب الأهلي من الفوز على وادي دجلة

أبدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالفوز اليوم على وادي دجلة بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن الجولة 7 من مباريات الدوري العام.



قال فايلر فى المؤتمر الصحفي للمباراة إن الاهلي قدم أداء جيدا في لقاء اليوم وكان الافضل على الصعيد الفني من المنافس الذى قدم مباراة مفتوحة وتسببت طريقة ادائه فى ترك مساحات خالية فى منتصف ملعبه وهو ما نجحنا في استغلاله .



وأوضح أن الأهلي فرض أسلوبه خلال المباراة واستحق الفوز والنقاط الثلاث، مؤكدًا ان الفريق يسير بخطى ثابتة ويحقق الأهداف المرجوة.

واشار المدير الفني للأهلي إلى أن فريق وادي دجلة كان يعتمد على انطلاقات احد لاعبيه الذى يمتلك سرعة كبيرة، ولكن نجحنا فى التعامل معه، مؤكدًا ان الأدوار الدفاعية فى الفريق تبدأ من لاعبي الخط الامامي الذين يشكلون أول خط دفاعي أمام المنافسين وبعدهم لاعبي خط الوسط ثم لاعبي الخط الخلفي ولا توجد مشكلة في دفاع الأهلي .



وعن تدعيم الفريق فى الانتقالات الشتوية قال فايلر إن اى مدرب فى العالم يتمنى التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين فى العالم، ولكن فى النهاية هناك امور تتم دراستها فى الغرف المغلقة بالنادي وعند الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.