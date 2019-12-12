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حوادث

نظر محاكمة المُتهمين بالتعدي على أملاك الدولة بـ أحداث جزيرة الوراق

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:22 ص
شعار النيابة العامة
شعار النيابة العامة
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احمد مهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المُتهمين بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في القضية المعروفة إعلاميا "أحداث جزيرة الوراق"، لسماع شهادة رئيس مباحث الوراق.

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين الآتي "أنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمس أشخاص، من شأنه أن يجعل السّلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة".

ونسبت إليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مرخصة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.
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