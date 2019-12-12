ب3 فساتين أنيقة.. أحلام تتألق في اسبوع من أنامل زهير مراد

خطفت الأنظار الفنانة الخليجية أحلام خلال هذا الأسبوع بمجموعة راقية وأنيقة من الفساتين خلال ظهورها فى حفلات الغنائية و برنامج ذا فويس.



واتسمت فساتين أحلام هذا الأسبوع بأنها حملت توقيع مصمم الأزياء العالمى زهير مراد، حيث ظهرت خلال إحيائها حفلا غنائيا فى عمان بفستانا طويلا مرصعا بالكامل بالتطريزات الراقية التى زادت من قيمة الفستان، وتزينت أكمام الفستان بالريش.



فيما تألقت فى إحدى الحفلات الغنائية، بفستان راقي أتسم بالألوان المبهجة المتداخلة، بينما خطفت الأنظار فى برنامج ذا فويس بفستان أنيق مزج بين اللون البرتقالى و الموف، كما اتسم التصميم بالريش الملون.