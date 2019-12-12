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أخبار العالم

برغم الرفض.. هيئة الانتخابات في الجزائر تعلن نسبة المشاركة العامة حتى الآن

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:01 م
انتخابات الجزائر
انتخابات الجزائر
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شيماء مصطفى
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 20.43% حتى الآن، حسبما ذكرت الإذاعة الجزائرية على حسابها بموقع "تويتر".

وفتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها، صباح اليوم، للناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأدلى الجزائريون في الخارج أمس، الأربعاء، بأصواتهم في خامس أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج التي تستمر لمدة 6 أيام.

ويتنافس في تلك الانتخابات خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل.

وتلقى هذه الانتخابات رفضًا شعبيًا، وذلك بسبب عدم ظهور أي وجوه جديدة من المرشحين فيها، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو، لتحطيم صناديق الاقتراع في الجزائر، من قبل الرافضين لعقد الانتخابات الرئاسية في البلاد.
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