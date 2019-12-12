شاهد.. إصابة جنود إسرائيليين بسبب العواصف الشديدة

أصيب أربعة جنود إسرائيليين، بجروح مختلفة، مساء اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وذكر موقع "اسرائيل ناشيونال نيوز" العبري، أن أربعة جنود من لواء "جفعاتي" أصيبوا، في قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال، نتيجة عاصفة شديدة أدت إلى تدمير وطيران عدد من الخيام.



وأوضح الموقع أنه تم نقل الجنود للعلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع.



وذكرت "القناة 13" العبرية، أن عاصفة رملية ضربت جنوب البلاد، حيث وصلت سرعة الرياح في الوسط والجنوب حوالي 100 كيلو متر.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أصيب رجل يبلغ من العمر 46 عامًا، خلال سيره في تل أبيب، بعد سقوط مظلة مطعم نتيجة الرياح الشديدة.



واجتاحت عاصفة رملية أجزاء من إسرائيل، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عواصف رعدية شديدة اليوم الخميس.



