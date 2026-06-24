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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليكيب: فرنسا تتلقى دعماً للترشح لاستضافة كأس العالم 2038

"ليكيب": فرنسا تتلقى دعماً للترشح لاستضافة كأس العالم 2038
"ليكيب": فرنسا تتلقى دعماً للترشح لاستضافة كأس العالم 2038
أ ش أ

قد تعود فرنسا إلى واجهة استضافة كأس العالم لكرة القدم، بعدما أوصى تقرير جديد السلطات الرياضية الفرنسية بالتقدم بملف ترشح لاستضافة نسخة عام 2038 من البطولة.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن وزارة الرياضة ستتلقى دراسة تدعو إلى الترشح لاستضافة عدد من الأحداث الكروية الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2038. وأشار التقرير إلى أن فرنسا تمتلك الإمكانات اللازمة لتنظيم بطولة تضم 48 منتخباً، كما أن استضافة حدث بهذا الحجم قد تساهم في تحديث وتطوير البنية التحتية للملاعب في مختلف أنحاء البلاد.
وكانت فرنسا قد استضافت نهائيات كأس العالم للمرة الأخيرة عام 1998، عندما تُوج منتخب "الديوك" باللقب على أرضه للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على البرازيل 3-0 في المباراة النهائية على ملعب "ستاد دو فرانس".
كما يدرس أصحاب المشروع إمكانية تقديم ملف مشترك مع إحدى الدول المجاورة، مثل ألمانيا، بهدف الحد من التأثير البيئي للبطولة وتقاسم الأعباء التنظيمية.
وتأتي هذه التوصية ضمن خطة أوسع تهدف إلى إعادة استضافة كبرى البطولات الكروية الدولية في فرنسا خلال السنوات المقبلة، بعد النجاحات التنظيمية التي حققتها البلاد في العديد من الأحداث الرياضية الكبرى.

كأس العالم لكرة القدم السلطات الرياضية الفرنسية استضافة نسخة عام 2038 صحيفة ليكيب الفرنسية وزارة الرياضة

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