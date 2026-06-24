كواليس خاصة في حياة حسام حسن .. زوجته تتحدّث بصراحة

أكدت هويدا الغرباوي، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، أن بداية قصة ارتباطهما تعود إلى فترة احترافه في سويسرا، مشيرة إلى أنها لم تكن تتابع كرة القدم وقتها ولم تكن تعرفه، إلا أنه أبدى إعجابه بها ورغبته في الزواج منها منذ اللقاء الأول.

وقالت هويدا الغرباوي، خلال لقائها ببرنامج "الستات" عبر فضائية "النهار"، إن شخصية حسام حسن تجمع بين الجدية والطابع الرومانسي في الوقت نفسه، واصفة إياه بأنه "نصفه رومانسي ونصفه الآخر صارم"، كما أشارت إلى غيرته الشديدة عليها.

الالتزامات الجسدية

وتابعت أنها اختارت ارتداء الحجاب عن قناعة شخصية، بعد تجربة خاصة ورؤيا كان لها تأثير كبير عليها، وظلت ملتزمة به لمدة تقارب عشرين عامًا.

وأضافت أنها اضطرت إلى التخلي عنه بعد تعرضها لظرف صحي صعب، وخضوعها لعملية جراحية معقدة استمرت نحو سبع ساعات، مشيرة إلى أن حالتها الصحية لم تعد تتحمل المزيد من الضغوط أو الالتزامات الجسدية.