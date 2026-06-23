وائل القباني: كنت واثقًا من فوز مصر على نيوزيلندا وتغييرات حسام حسن صنعت الفارق





أكد وائل القباني، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه كان واثقًا من قدرة المنتخب الوطني على تحقيق الفوز أمام منتخب نيوزيلندا لكرة القدم رغم تأخره في النتيجة خلال الشوط الأول من المباراة.

وأوضح القباني أن منتخب مصر لكرة القدم قدم شوطًا ثانيًا عالميًا، ونجح في قلب مجريات اللقاء بفضل الأداء القوي والروح القتالية للاعبين.

وأضاف أن التغييرات التي أجراها حسام حسن بين شوطي المباراة أسهمت بشكل كبير في تحقيق الفوز على نيوزيلندا، مؤكدًا أنها منحت المنتخب أفضلية فنية واضحة.

نجح في مفاجأة الكثيرين

وتوقع القباني أن يبدأ محمود حسن تريزيجيه ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب في المباراة المقبلة، مشيدًا في الوقت ذاته بأداء حسام حسن، الذي وصفه بالجريء في مواجهاته أمام المنتخبات القوية، مؤكدًا أنه نجح في مفاجأة الكثيرين بأسلوبه الفني وقراءته للمباريات.