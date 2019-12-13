أهالى منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة يشكون من انتشار القمامة

أرسل القارئ محمد أحمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، من انتشار القمامة بمنطقة النهضة بشتيل .



وقال أحمد في شكواه نعانى نحن أهالى منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة ، من انتشار القمامة بشكل كبير الأمر الذى يبعث للأهالى الروائح الكريهة إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات الطائرة وناشد القارئ المسئولين ضرورة حل المشكلة ورفع القمامة.



وأوضح أنه قام بتقديم عدة شكاوي للحي ولكن دون جدوى. وطالب محمد أحمد المسؤولين رفع القمامة من شوارع بشتيل رأفة بحال الأهلى.



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