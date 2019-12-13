ركن السيارات فوق الأسطح.. سعوديون يبتكرون حلًا مثيرًا للجدل

من المؤكد أنك دائمًا ما تجد صعوبة في إيجاد موقف لتركن فيه سيارتك أمام المنزل، وغالبًا ما تنشب المشاجرات بين الجيران على أماكن الركن، علاوة على قلقك المستمر من أن يتم سرقتها خلال نومك.



لكن هذه الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كيف تغلب بعض الناس في محافظة فيفاء جنوب المملكة العربية السعودية على مثل هذه المخاوف والمشاكل بطريقة مدهشة مثيرة للجدل.



تظهر الصور سيارات قد تم ركنها على أسطح العمارات والمنازل وفي أماكن لا أحد يعلم حقيقة كيفية الوصول إليها، وقد أثيرت حالة من الجدل والفكاهة حول الطرق التي قد يكونوا استخدموها لرفع السيارات فوق الأسطح.



وبرغم اعتراف الجميع بجدوى الحل إلا أن الحيرة غلبت على المستخدمين طارحين الاقتراحات والتخيلات عن الطرق التي قد تستخدم في رفع سيارة فوق السطح وركنها بكل هدوء.



وقد وصفوها بأن "الحاجة هي أم الاختراع" في حين أن سكان الفيفاء قد لجأوا لذلك الحل لحماية أنفسهم من مشقة البحث في الشوارع الوعرة عن موقف لركن السيارة.