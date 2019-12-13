شاهد لحظة نجاة نسر بأعجوبة من معركة مع أخطبوط

في مواجهة غريبة بين نسر وأخطبوط يظهر مقطع فيديو نجاة النسر الأصلع من الموت بأعجوبة قبالة الساحل الغربي لدولة كندا.



التقط العمال في مزرعةMowi Canada West Fish مقطع الفيديو العجيب عندما سمعوا أصوات الاستغاثة الصادرة عن النسر الذي فشل في "الغداء بالأخطبوط قبل أن يتعشى به".



رصد العمال انقضاض النسر ، في محاولة لاصطياد الأخطبوط، ولكن للأسف طار مباشرة إلى الفخ، فالتفت أذرع الأخطبوط حوله في الحال.



حاول العمال في البداية ترك الطبيعة تأخذ مجراها ولكنهم لم يستطيعوا الوقوف كمتفرجين للنهاية فقرروا إنقاذ النسر وإعطائه فرصة للعيش ليوم آخر.



قال أحد العمال وفقًا للجارديان: "في البداية وقفنا لنشاهد فقط ولم نكن نعرف ما إذا كان يتعين علينا التدخل أم لا.. فكما تعرفون إنها الطبيعة الأم والتوازن البيئي!".



وبعد عدة محاولات قام العمال في النهاية بإطلاق سراح النسر باستخدام عصاة وطار محلقًا بعد حوالي 10 دقائق.



وقد وصل عدد مشاهدات الفيديو إلى أكثر من 12000 مشاهدة، مع إشادة العديد من المشاهدين بمهمة الإنقاذ.

