معركة حاسمة لتحرير طرابلس وانتخابات مصيرية في الجزائر وبريطانيا.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم توجيه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قواته بالتقدم لتحرير العاصمة طرابلس، وتابعت المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية في بريطانيا والرئاسية في الجزائر، كما اهتمت بتأسيس حزب سياسي معارض جديد في تركيا.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل إلى مدينة شرم الشيخ في مصر، اليوم الجمعة، تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة بافتتاح النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.



وصرح سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، بأن اللقاء يتزامن مع لحظة تاريخية تشهد خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين نهضة متميزة وغير مسبوقة، يجسدها التشاور والتعاون المشترك تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز الشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما. وأكد أن دولة فلسطين تؤازر الشقيقة مصر في حربها ضد الإرهاب، وتثمن دعم القاهرة المستمر والثابت للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة وحقوقه غير القابلة للتصرف حتى نيل حريته وإنجاز حق تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.



وفي الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الاتحاد" دعوة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، الجيش إلى التقدم باتجاه مدينة طرابلس. وفي كلمة تلفزيونية، دعا المشير حفتر القوات إلى بدء ما سماها "المعركة الحاسمة" لانتزاع السيطرة على طرابلس. كما حث الوحدات المتقدمة على الالتزام بقواعد الاشتباك.



وأعلن حفتر "ساعة الصفر" لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس، قائلا:"اليوم، نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة... تقدموا الآن أيها الأبطال". وأضاف "دقت ساعة الصفر، ساعة الاقتحام الكاسح الواسع التي يترقبها كل ليبي حر شريف، وأهلنا في طرابلس بفارغ الصبر".



وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن الناخبين الجزائريين أدلوا أمس بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين خمسة مرشحين، وتزامنت عمليات الاقتراع مع احتجاجات رافضة للانتخابات، حيث تظاهر المئات في وسط العاصمة الجزائرية احتجاجًا على الانتخابات الرئاسية، وحطم معارضون لها مركزي تصويت في ولاية بجاية.



ونقلت صحيفة "البيان" عن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري التزامه بإعداد خطة إنقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في بلاده.



جاء ذلك في اتصالين هاتفيين أجراهما الحريري بكل من رئيس البنك الدولي دايفيد مالباس والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جيورجيفا.



دوليًا، ذكرت صحيفة "الوطن" أن البريطانيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم أمس الخميس للاختيار ما بين الخروج من الاتحاد الأوروبي بقيادة بوريس جونسون أو تنظيم استفتاء جديد حول بريكست بقيادة جيريمي كوربن، في انتخابات تشريعية مبكرة ستطبع الاتحاد الأوروبي ومستقبل المملكة المتحدة لعقود.



وأفادت "الخليج" بأن رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، حزبًا سياسيًا جديدًا، تحت اسم «حزب المستقبل» في خطوة تمثل صفعة قوية، وتحديًا للرئيس رجب طيب أردوغان، وحزبه الحاكم «العدالة والتنمية»، الذي انشق عنه داود أوغلو قبل ثلاثة أشهر؛ بسبب سياسات الرئيس الاستبدادية. وبحسب وسائل إعلامية، قدم داود أوغلو طلبًا رسميًا لتسجيل «حزب المستقبل» لدى وزارة الداخلية، ويتوقع أن يعلن عن تأسيس الحزب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة. والحزب هو واحد من حزبين يؤسسهما حلفاء أردوغان السابقون، وسط تقارير عن سخط داخل الحزب الحاكم؛ بسبب ما اعتبروه «أسلوبه الاستبدادي» في الحكم.



وبحسب "الاتحاد"، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده باتت «قريبة جدا» من توقيع «اتفاق مهم» مع الصين بعد 19 شهرا من حرب تجارية شرسة. وكتب ترامب، على تويتر، «نحن قريبون جدا من اتفاق مهم مع الصين. إنهم يريدونه ونحن نريده أيضا».