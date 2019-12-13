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مرأة

بعد تعرضهن للتنمر.. شاهد| فتيات بشرتهن سمراء حصلن على لقب ملكات جمال

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:31 م
ملكةجمال الكون
ملكةجمال الكون
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هاجر هانئ
حصلت ملكة جمال جنوب إفريقيا زوزيبيني تونزي على لقب ملكة جمال الكون و تفوقت في جولات ملابس السباحة وفساتين السهرة والإجابة عن أسئلة حول القضايا الاجتماعية وسؤال أخير عن سبب كونها الاختيار الصحيح.

وتعرضت زوزيبيني تونزي ذات البشرة السمراء للتنمر وحملات انتقاد وسخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب لون بشرتها.

لم تكن زوزيبيني تونزي هي الأولى التي تحمل لقب ملكة جمال أو ملكة جمال الكون من صاحبات البشرة الداكنة، فقد سبقتها الكثير من الفتيات السمراوات و خضن صراعًا عنيفًا من أجل تحدي معايير الجمال المعروفة.

وكان من أبرز الفتيات أصحاب البشرة السمراء الذين حصلن على لقب ملكات جمال مايلى:

-دي آن صاحبة البشرة السمراء حصلت على ملكة جمال بريطانيا في 2018.
-كما توجت نانا ميريويذر من جنوب إفريقيا بملكة جمال أمريكا لعام 2012.
-فازت كريستل ستيورات على تاج ملكة جمال أمريكا لعام 2008.
-توجت نيا فرانكلين ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية فى نسختها الـ98 لتمثل "نيا" الولايات المتحدة خلال عام 2019 .
-تشيلسي سميث توجت بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 1995 ، ومسابقة ملكة جمال الكون 1995.
بعد تعرضهن للتنمر.. شاهد| فتيات بشرتهن سمراء حصلن على لقب ملكات جمال
بعد تعرضهن للتنمر.. شاهد| فتيات بشرتهن سمراء حصلن على لقب ملكات جمال
بعد تعرضهن للتنمر.. شاهد| فتيات بشرتهن سمراء حصلن على لقب ملكات جمال
بعد تعرضهن للتنمر.. شاهد| فتيات بشرتهن سمراء حصلن على لقب ملكات جمال
بعد تعرضهن للتنمر.. شاهد| فتيات بشرتهن سمراء حصلن على لقب ملكات جمال
بعد تعرضهن للتنمر.. شاهد| فتيات بشرتهن سمراء حصلن على لقب ملكات جمال
بعد تعرضهن للتنمر.. شاهد| فتيات بشرتهن سمراء حصلن على لقب ملكات جمال
بعد تعرضهن للتنمر.. شاهد| فتيات بشرتهن سمراء حصلن على لقب ملكات جمال
بعد تعرضهن للتنمر.. شاهد| فتيات بشرتهن سمراء حصلن على لقب ملكات جمال
بعد تعرضهن للتنمر.. شاهد| فتيات بشرتهن سمراء حصلن على لقب ملكات جمال
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