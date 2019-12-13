ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرئيس الفلسطيني يصل شرم الشيخ للمشاركة في منتدى شباب العالم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:08 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
Advertisements
نورهان خفاجى
وصل مطار شرم الشيخ الدولي، قبل قليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للمشاركة في منتدى شباب العالم، الذي تنطلق فعالياته غدا، السبت، ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري.

تأتي زيارة الرئيس الفلسطيني إلى مصر، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في افتتاح النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، الذي ينعقد بمشاركة نحو ٨ آلاف شاب من مختلف دول العالم.

وكان سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أعلن أن الرئيس الفلسطيني، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، سيجمعه لقاء قمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش المشاركة في منتدى شباب العالم، للتشاور حول القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز الشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما، وخاصة مؤازرة دولة فلسطين للشقيقة مصر في حربها ضد الإرهاب.

ومنتدى شباب العالم منتدى سنوي عالمي، يقام بمدينة شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وقد انطلق المنتدى في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطار منتدى شباب العالم يصل محطته الثانية في كوريا الجنوبية| صور

ناقلا رسميا.. طائرات مصر للطيران تروج لمنتدى شباب العالم

120 رحلة جوية تسيرها مصر للطيران خلال فترة منتدى شباب العالم

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم يزين طائرات مصر للطيران

شباب العالم يتوافدون علي مدينة السلام للمشاركة في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم..صور

الرئيس الفلسيطيني يصل شرم الشيخ غدا للقاء السيسي والمشاركة بمنتدى شباب العالم

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يعلن السيطرة الجوية والمدفعية على طرابلس

بعد التعاقد مع كهربا.. المنيسي: إضافة رائعة لـ الأهلي ويحقق لنفسه تاريخا

مصطفى فتحي يذبح عجلا داخل نادي الزمالك.. لهذا السبب

شريف وشروق حب وهندسة.. كبير الأثريين يحتفل بزفاف نجلته.. صور

عاش هنا يوثق رحلة عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار غيرة رشدي أباظة من قبلاته لـ سامية جمال.. وكواليس تزوجه من شقيقتين

بإطلالة شتوية وبدون مكياج.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناسا: كويكب في طريقه للاصطدام بالأرض اليوم

هناكل إيه النهاردة.. دجاج بورستيد وأرز مقلي وكب كيك بطاطا

تخفيض أسعار سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli 2020 اليوم في مصر حتى 35 ألف جنيه