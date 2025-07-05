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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخدمات البيطرية: التفتيش على 269 منشأة وضبط 58 مخالفة خلال يونيو

الخدمات البيطرية
الخدمات البيطرية
شيماء مجدي

كثّفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملاتها الرقابية خلال شهر يونيو على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات الخاصة بمختلف المحافظات، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات البيطرية وضمان تداول مستحضرات آمنة ومرخصة.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، لتفعيل خطة وطنية لضبط سوق تداول الأدوية والمستحضرات البيطرية، والتأكد من تقديم خدمات بيطرية آمنة وفعالة، بما يدعم حماية الثروة الحيوانية ويحفظ صحة المواطنين، في إطار رؤية "الصحة الواحدة" التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأشار الأقنص إلى أنه تم المرور على 269 منشأة بيطرية سواء عيادات ومراكز بيع أدوية ولقاحات، وتم ضبط 58 منشأة مخالفة تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وأوضح رئيس الهيئة انه تم استصدار 18 قرارًا إداريًا لغلق 43 منشأة مخالفة بمحافظات: القليوبية، الشرقية، الفيوم، الغربية، البحيرة، الإسكندرية، القاهرة، كفر الشيخ، مطروح، الجيزة، والإسماعيلية، فضلا عن تحرير 5 محاضر جنح بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، لافتا إلى تنفيذ قرارات الغلق الفعلي لـ10 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات الغربية، القاهرة، وبني سويف بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية.

وشدد رئيس الهيئة، على استمرار تكثيف تلك الحملات بجميع محافظات الجمهورية، لضبط الأسواق ومنع المخالفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات البيطرية المقدمة، فضلا عن الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، وبالتالي صحة المواطنين.

الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللقاحات رئيس الهيئة

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