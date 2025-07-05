بحضور لاعبي ليفربول ومنتخب البرتغال.. جنازة مهيبة في جوندومار لوداع جوتا

شهدت مدينة جوندومار، إحدى ضواحي بورتو البرتغالية، صباح اليوم السبت، مراسم تشييع جنازة مؤثرة للمهاجم الدولي ديوجو جوتا، نجم ليفربول الإنجليزي، وشقيقه أندريه سيلفا، بعد مصرعهما في حادث سير مأساوي وقع قبل يومين في إسبانيا.

وجرى تنظيم الجنازة في المدينة التي احتضنت البدايات الكروية لجوتا، حيث نشأ وترعرع ضمن صفوف نادي جوندومار سبورت كلوب، الذي تأسس عام 1921.

وشهدت المراسم حضورًا واسعًا من الوسط الرياضي، يتقدمهم عدد من لاعبي ليفربول ومنتخب البرتغال، أبرزهم فيرجيل فان دايك دراوين نونيز وروبن نيفيز، جواو كانسيلو، وبرونو فيرنانديز، إلى جانب المدير الفني لنادي ليفربول، آرني سلوت، الذي حرص على تقديم واجب العزاء لعائلة الفقيدين.

وكان الحادث المأساوي قد وقع في منطقة سيرناديا بمقاطعة زامورا على مقربة من الحدود الإسبانية - البرتغالية، حيث انحرفت السيارة التي كانت تقل الشقيقين عن مسارها، قبل أن تشتعل فيها النيران، وفق ما أفادت به وكالة الحرس المدني الإسباني "جارديا سيفيل".

وأكدت الوكالة أن ديوجو جوتا (28 عامًا) وشقيقه الأصغر أندريه (25 عامًا)، لاعب نادي بينافييل في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، قد فارقا الحياة فور وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

جدير بالذكر أن جوتا انضم إلى ليفربول في عام 2020، وحقق معهم عدة ألقاب، وكان أحد الأعمدة الرئيسية في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما توج مؤخرًا بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال.