قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غموض مستقبل السعيد في الزمالك.. والأزمة "إعلانية" وليست فنية
فيريرا يبدأ مهمته مع الزمالك بثلاثة قرارات حاسمة
بحضور لاعبي ليفربول ومنتخب البرتغال.. جنازة مهيبة في جوندومار لوداع جوتا
كوريا الشمالية تستعد لإرسال 30 ألف جندي لدعم روسيا وسط تحذيرات من تصعيد واسع بأوكرانيا
اكتشاف مقابر جديدة بنقوش هيروغليفية بمنطقة ضريح الأغاخان بأسوان
5 وفيات و10 مصابين في حادث جديد على الطريق الإقليمي
وفاة رئيس قطار 934 خلال تأدية عمله بعد وصوله إلى محطة أسيوط
على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة
استخدام 300 ألف طن من المخزون.. هل انتهت أزمة الأسمدة فى مصر؟
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. التعليم تستعد لإعلانها قريباً
الأسوأ منذ 160 عامًا.. فيضان غير مسبوق يهدد روسيا من جديد| ما القصة؟
بالأسماء .. تلقى 6 طلبات ترشح لعضوية مجلس الشيوخ بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بحضور لاعبي ليفربول ومنتخب البرتغال.. جنازة مهيبة في جوندومار لوداع جوتا

جنازة جوتا
جنازة جوتا
إسراء أشرف

شهدت مدينة جوندومار، إحدى ضواحي بورتو البرتغالية، صباح اليوم السبت، مراسم تشييع جنازة مؤثرة للمهاجم الدولي ديوجو جوتا، نجم ليفربول الإنجليزي، وشقيقه أندريه سيلفا، بعد مصرعهما في حادث سير مأساوي وقع قبل يومين في إسبانيا.

وجرى تنظيم الجنازة في المدينة التي احتضنت البدايات الكروية لجوتا، حيث نشأ وترعرع ضمن صفوف نادي جوندومار سبورت كلوب، الذي تأسس عام 1921.

وشهدت المراسم حضورًا واسعًا من الوسط الرياضي، يتقدمهم عدد من لاعبي ليفربول ومنتخب البرتغال، أبرزهم فيرجيل فان دايك دراوين نونيز وروبن نيفيز، جواو كانسيلو، وبرونو فيرنانديز، إلى جانب المدير الفني لنادي ليفربول، آرني سلوت، الذي حرص على تقديم واجب العزاء لعائلة الفقيدين.

وكان الحادث المأساوي قد وقع في منطقة سيرناديا بمقاطعة زامورا على مقربة من الحدود الإسبانية - البرتغالية، حيث انحرفت السيارة التي كانت تقل الشقيقين عن مسارها، قبل أن تشتعل فيها النيران، وفق ما أفادت به وكالة الحرس المدني الإسباني "جارديا سيفيل".

وأكدت الوكالة أن ديوجو جوتا (28 عامًا) وشقيقه الأصغر أندريه (25 عامًا)، لاعب نادي بينافييل في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، قد فارقا الحياة فور وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

جدير بالذكر أن جوتا انضم إلى ليفربول في عام 2020، وحقق معهم عدة ألقاب، وكان أحد الأعمدة الرئيسية في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما توج مؤخرًا بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال.

جنازة جوتا جوتا ديوجو جوتا ليفربول منتخب البرتغال روبن نيفيز نونيز فان دايك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

يوم عاشوراء 2025

4 ركعات في يوم عاشوراء 2025 .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الأزهر يحسم الجدل في صومه دون تاسوعاء

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الاغتسال يوم عاشوراء

هل الاغتسال يوم عاشوراء يقيك كل الأمراض؟.. اعرف حقيقة الحديث

ترشيحاتنا

تطور نوعي بالخدمات العلاجية بالمستشفيات

محافظ الجيزة: تطور نوعي بالخدمات العلاجية بالمستشفيات خلال يونيو 2025

محافظ البحيرة

البحيرة.. تلقي 10 طلبات مرشحين تقدموا بأوراقهم بمقر لجنة الانتخابات العامة

تلقى طلبات الترشح بمجلس الشيوخ باسوان

بدء تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان

بالصور

كليتك في خطر.. 8 عادات تحميك من الفشل الكلوي قبل فوات الأوان

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

وداعا الالتهاب المزمن.. دراسة تكشف سرا عن استعادة بروتين مفقود

بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن

سيارة Alpine A290 الجديدة تثير الجدل بـ 70 ألف دولار

Alpine
Alpine
Alpine

تويوتا تودع سيارتها الكهربائية الجديدة بسبب ارتفاع الطلب على البنزين

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد