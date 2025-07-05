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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير البلغاري: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان
أ ش أ

أكد رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، أهمية الانفتاح على التجارب التعليمية الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى توسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية.


جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة، ديان كاتراتشيف، اليوم /السبت/، يرافقه الملحق الثقافي بالسفارة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين، وبحث سبل دعم التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع الطلاب البلغاريين الدارسين للغة العربية بالجامعة.


تضمنت الزيارة عقد لقاء موسع تناول فرص الشراكة بين الجامعة والمؤسسات التعليمية البلغارية، خاصة في مجالات البحث العلمي، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة.
ونوه إلى تفرد جامعة حلوان وتخصصاتها في الطب والعلوم والفنون والهندسة والسياحة، كما أن بها تخصصات فريدة مثل الأزياء والموضة والنسيج، والصيدلة وعلوم البيانات والميكاترونكس والذكاء الاصطناعي وكلياتها عريقة وتاريخية، وتحتضن جامعة حلوان 220 ألف طالب، والجامعة الأهلية 10 آلاف طالب، والتكنولوجية ما يقرب من 3500 طالب، لذا تهتم جامعة حلوان بتعزيز حضورها الدولي والتعاون مع الجامعات العالمية لتوفير فرص عمل وتدريب وبيئة تعليمية منفتحة ومتعددة الثقافات لطلابها. 


من جانبه .. أعرب السفير البلغاري بالقاهرة عن سعادته بزيارة الجامعة، مشيدًا بتاريخها العريق وتنوع تخصصاتها، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري البلغاري، مؤكدا أن جامعة حلوان تُعد من المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر.
وأثنى السفير البلغاري على استقبال جامعة حلوان لعدد من الطلاب البلغاريين وأعضاء هيئة التدريس خلال الأشهر الماضية، أبدى إعجابه بالإمكانات الأكاديمية والبنية التحتية الحديثة التي تتمتع بها الجامعة. 


وخلال مباحثات بين الجانبين، تم بحث إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع جامعات بلغارية في مجالات الهندسة، الفنون، والعلوم، تنظيم برامج تبادل طلابي وأكاديمي، تتيح للطلاب المصريين الدراسة في بلغاريا والعكس، وتوفير منح دراسية للطلاب المتميزين.

السفير البلغاري جامعة حلوان بلغاريا

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