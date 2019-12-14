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ديني

كيفية صلاة مريض سلس البول.. فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:11 ص
كيفية صلاة مريض سلس
كيفية صلاة مريض سلس البول
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محمد شحتة
كيفية صلاة مريض سلس البول .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عن مريض سلس البول، يقول صاحبه "أعاني من سلس بول عقب التبول يستمر من نصف ساعة إلى ساعة؟

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صلاة مريض سلس البول
أجابت دار الإفتاء، بأنه ينبغي على السائل أن يتوضأ ويصلي قبل أن يتبول حتى لا يعقُب بولَه سلسُ البول، فإن كان لا يستطيع ذلك فله أن يتبول وينتظر حتى تمضي الفترة الزمنية التي ينزل فيها سلس البول، ثم يتوضأ ويصلي، ولا حرج عليه في فوات صلاة الجماعة، أما إذا استمر سلس البول حتى موعد الوقت الذي يليه فله أن يتوضأ ويصلي حتى ولو نزل منه البول أثناء الصلاة.

رخصة مريض سلس البول
إذا خرج البول ولم ينقطع ولم يستطع الشخص وقفه -وهو المعروف بسلس البول- كان ذلك عذرًا يبيح الترخيص بقدره، و"الضرورات تبيح المحظورات"، وعلى من ابتلي بهذا العذر أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل في الوقت المحدد للصلاة، ويبطل وضوءُه بخروج الوقت، ويجب أن يستأنف الوضوء للصلاة التالية قياسًا على حكم المستحاضة.

ثبوت العذر
ويشترط لثبوت العذر ابتداءً أن يستوعب وقتًا كاملًا من أوقات الصلاة بحيث لا ينقطع زمنًا يسع الوضوء والصلاة، والانقطاع اليسير في حكم العدم، وشرط بقائه ودوامه بعد ذلك أن يوجد ولو مرة واحدة في كل وقت كاملًا.

لا يجوز الوقوف إمام في الصلاة
لا يجوز لمريض السلس إمامة المصلين في المسجد حتى ولو كان أفقههم علما وأحفظهم لكتاب الله لأن الطهارة ركن أساسي للصلاة ولا يقبل الله صلاة من غير طهارة، ولا يجوز أن يصلي مريض السلس البولي الصلوات الخمس بوضوء واحد كما يقول البعض وإنما يتوضأ لكل صلاة.
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